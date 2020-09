Forró e baile funk com 7 mil pessoas são fechados em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, dois eventos irregulares que, juntos, reuniam um público estimado em 7 mil pessoas foram fechados, na noite deste domingo (20), pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Os eventos foram localizados por meio de denúncia e estavam ocorrendo na Associação dos Servidores do Incra (Assincra), no bairro Aleixo, zona centro-sul, e no Clube dos Empregados da Petrobras, no bairro Distrito Industrial, zona leste da cidade.

A CIF é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e está vistoriando bares, estabelecimentos e eventos para verificar aglomerações e o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 decretadas pelo Governo do Amazonas. Equipes do Governo do Estado e da Prefeitura atuam, com apoio de efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

O forró, que estava sendo realizado no Clube da Petrobras, tinha cerca de 4 mil pessoas, e estava ocorrendo desde a tarde deste domingo, conforme fotografias recebidas pelas equipes de fiscalização. No clube da Assincra, a festa era um baile funk, com cerca de 3 mil pessoas. Ambos os eventos foram fechados por aglomeração e não apresentaram, no momento da fiscalização, a licença sanitária.

| Foto: Divulgação

Os realizadores do evento foram identificados pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) para apresentar esclarecimentos.

A operação deste domingo ainda está em curso. Entre a sexta-feira (18) e o sábado (19), a CIF vistoriou 42 estabelecimentos para verificar aglomerações e as medidas de prevenção à Covid-19.

Leia mais:

Fiscalização autua cafés da manhã da Feira do Parque 10 em Manaus

Balsas da Manaus Moderna são interditadas pela Capitania dos Portos