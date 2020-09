Em menos de 24 horas, três pessoas morrem por choque elétrico no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - O técnico em informática Fábio Roberto do Valle Santos, de 35 anos, morreu, no domingo (20), vítima de choque elétrico. O acidente aconteceu na AM 070, próximo à Cidade Universitária, em Iranduba, zona metropolitana de Manaus. Este é o terceiro caso de morte pelo mesmo motivo em menos de 24 horas.

Conforme o registro do Instituto Médico Legal (IML), o fato aconteceu por volta das 18h30, na comunidade do Janauari, zona rural do município. As circunstâncias na qual o homem foi eletrocutado não foram informadas.

Casal morto

Enquanto uma família dormia na madrugada deste domingo (20), um fio de alta tensão se desprendeu causando uma tragédia na comunidade do Pau Rosa, no quilômetro 9 da BR-174, que liga Manaus/Boa Vista, zona rural de Manaus.

Segundo a família do caso, assim que a descarga elétrica caiu sobre a casa, o ventilador do quarto do casal foi atingindo e a fiação do eletrodoméstico ficou solta no quarto como um chicote.

O homem foi o primeiro a ser atingido pelo fio e morreu eletrocutado. A esposa tentou ajudar e também foi vítima da descarga elétrica. O filho mais velho das vítimas, de 19 anos, ainda tentou salvar os pais, mas levou choque durante a ação.

O jovem continua internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

