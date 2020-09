Jovens morrem afogados na praia do Açutuba; um corpo foi encontrado

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas seguem em busca dos corpos desaparecidos | Foto: Lilia Nogueira

Manaus – Dois jovens desapareceram após mergulharem nas águas do balneário praia do Açutuba, em Iranduba, no último domingo (20). O corpo de um dos jovens, identificado como Deivid, de 15 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (21). Já Cléber Lucas, de 19 anos, segue desparecido.

De acordo com informações do Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM), as duas vítimas desapareceram por volta das 16h. Cléber estava acompanhado da namorada e a correnteza forte os puxou para baixo da água.

O jovem empurrou a namorada para mais perto da margem, mas foi levado pela correnteza. A companheira de Cléber conseguiu ser socorrida por banhistas, que estavam no local, porém o jovem não foi mais visto.

Deivid também desapareceu enquanto nadava na mesma área. O rapaz ainda conseguiu pedir ajuda para os banhistas do local, mas ficou submerso e não foi mais visto. O corpo foi encontrado às 13h de hoje.

Os bombeiros mergulhadores estão realizando buscas no local para encontrarem o corpo de Cléber. Mais informações podem ser atualizadas a qualquer momento.

Afogamentos constantes

No Amazonas, a cada final de semana, pelo menos três afogamentos são contabilizados em praias, piscinas e balneários. Na semana anterior, duas crianças morreram afogadas no Amazonas.

Uma delas, Antonio Simão, de apenas três anos, estava nadando em uma piscina e morreu afogado. O fato aconteceu no KM 121 da rodovia federal BR-174, no município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus).

Outra tragédia foi contabilizada no Careiro Castanho. Um menino de 9 anos morreu afogado no dia 12 deste mês. Ele estava pescando com o pai quando desapareceu nas proximidades do Porto da Balsa, no município.

Em agosto, pelo menos seis casos foram noticiados pelo Portal Em Tempo . Um deles, o metalúrgico Alcicley da Silva Oliveira, morreu no dia do aniversário após se afogar em uma piscina natural de um balneário, localizado no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

Leia mais:

Segurança esfaqueia cliente que se recusou a usar máscara