Plantio de sumaumeiras marca o ‘Dia Nacional da Árvore’ em Manaus

Ato simbólico foi plantar três mudas na rotatória das Letras | Foto: Divulgação

Manaus- O programa Arboriza Manaus, realizou o plantio simbólico de três mudas de sumaúma na rotatória das Letras, avenida Jacira Reis, zona Centro-Sul. Para marcar a passagem do Dia Nacional da Árvore, na cidade, comemorado nesta segunda-feira, 21.

A espécie, considerada símbolo da floresta amazônica, foi escolhida por sua representatividade para ocupar o espaço público, que proporcionará visibilidade para quem passa pelo local.

As árvores, cada uma com aproximadamente 3 metros de altura, ficaram dispostas nos três canteiros da rotatória, e foram plantadas em covas com espaço e profundidade adequadas (1 metro x 1 metro).

O plantio de árvores representativas da floresta é parte das ações do programa Arboriza Manaus, coordenado pela Semmas, com o apoio da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

A capital amazonense recebeu nos últimos quatro anos quase 40 mil novas árvores em 114 espaços públicos, por meio do Arboriza Manaus. Desde 2016, as ações de plantio e de manutenção passaram a ser feitas de forma regular com equipes de campo diariamente nas ruas.

O resultado é a redução de perdas e também de do vandalismo, além de milhares de árvores novas moldando a paisagem na cidade.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Amazonas é o terceiro Estado mais desmatado do Brasil

Árvore cai e carro quase é destruído na Zona Centro-Sul