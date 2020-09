Ciclopatrulha faz ação em alusão ao Dia Mundial Sem Carro, em Manaus

| Foto: Yasmin Feitosa

Manaus – Em alusão ao Dia Mundial sem Carro, comemorado nesta terça-feira, 22 de setembro, a Ciclopatrulha realizou ações em pontos de Manaus. A iniciativa visa conscientizar os cidadãos sobre o uso excessivo de automóveis.

Para a primeira ação, a equipe da Ciclopatrulha convidaram vários ciclistas. O percurso começou na Ponta Negra, com parada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e depois retornou para o Anfiteatro. De acordo com o capitão Roberto Vieira, a primeira fase uniu cerca de 60 participantes.

"O objetivo desta primeira ação é o deslocamento seguro do efetivo que está acompanhado alguns convidados. O trajeto foi até ao 19° Dip e retornou para a Ponta Negra, visando fazer com que os cidadãos observem que existem profissionais e atletas, que são usuários do transporte público, mas que acabam utilizando hoje, neste dia específico, a bicicleta como ferramenta de trabalho e deslocamento", disse Vieira.

Meio de transporte alternativo

De acordo com o policial, a ação chama atenção tanto à saúde quanto na diminuição do uso de automóveis. "O principal objetivo da primeira ação é conscientizar a população para usar a bicicleta como ferramenta de transporte alternativo não poluente, preservando, assim, o meio ambiente. O poder público já autoriza a bicicleta como ferramenta de trabalho, não só na Polícia Militar, mas na guarda municipal também", explicou.

Ciclista por um dia

Vieira explica que a segunda ação do dia, denominada "Ciclista por um dia", será destinado a motoristas de veículos de porte grande, como caminhão e ônibus, para terem a sensação de ser um ciclista nas ruas movimentadas.

"A segunda ação é voltada para a educação no trânsito, os motoristas de veículos pesados serão convidados a participar da experiência de ser ciclista por um dia, onde eles irão pedalar em uma bicicleta de treinamento nossa, a esteira de rolo. Eles irão pedalar parados e vão passar veículos próximos a eles", finalizou Roberto. A ação será na avenida Coronel Teixeira.

