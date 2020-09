Segundo corpo é encontrado na praia do Açutuba nesta terça-feira (22)

| Foto: Reprodução

Manaus - O corpo de Cleber Lucas Moriz, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (22), após desaparecer na região da praia do Açutuba, no município de Iranduba.

A tragédia chamou a atenção dos banhistas e frequentadores do balneário, pois, segundo as informações passadas para a polícia, Cleber morreu na tentativa de salvar o amigo, Deivid Neves Castro, de 15 anos, que também morreu afogado.

O caso aconteceu no último domingo (20). Quem encontrou os corpos foi uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“Os dois saíram de uma ponta de praia para tentar acessar a outra. O nível da água atingia o umbigo deles, mas em certo ponto as vítimas caíram em um buraco. O Cleber salvou uma outra jovem e ainda tentou ajudar o Deivid, mas também acabou afundando. As vítimas não sabiam nadar e foram desafiar a natureza”, destacou o subtenente C. Reis, do Corpo de Bombeiros, que estava à frente desta ocorrência.

Desfecho

O corpo de Cleber deve ser velado nas próximas horas por familiares e amigos. Já Deivid deve ser enterrado nesta terça-feira (22).

