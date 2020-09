Corpo de 2º jovem que se afogou na Praia do Açutuba é levado ao IML

Manaus - O corpo de Cleber Lucas Moriz, de 19 anos, chegou na tarde desta terça-feira (22), à base do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. O corpo dele foi localizado após quase 48 horas de buscas.

Cleber passou um dia de lazer na Praia do Açutuba em Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus), mas desapareceu após tentar salvar o amigo Deivid Neves Castro, de 15 anos, e uma adolescente que estavam se afogando.

De acordo com o subtenente Libertado, a adolescente foi salva por Cleber, mas Deivid e Cleber acabaram caindo em um buraco e desapareceram nas águas.

"O corpo do Deivid encontramos ontem, já o do Cleber hoje pela manhã por volta das 11h30. O cadáver estava a aproximadamente 1 km do ponto onde ele desapareceu. Infelizmente, os dois não sabiam nadar. Fica o alerta para as pessoas que procuram balneários. Não se arrisquem, procurem ficar sempre próximo da margem. Aos donos desses espaços, pedimos que sempre orientem os banhistas sobre os locais onde o acesso é seguro", destacou.

O corpo de Cleber já estava em avançado estado de decomposição e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O cadáver deve passar por exame necroscópico, antes de ser liberado para velório e sepultamento.