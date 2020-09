Mini festival de hambúrguer do Nacer ocorre neste sábado

Arrecadação será para ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade | Foto: Reprodução

Manaus- Segunda edição do Mini Festival de Hambúrguer pelo Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) Neste sábado (26), das 17h às 20h. Ocorre em sua sede, localizada na Rua 35, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10. O evento ocorre no formato drive-thru, atendendo às medidas de prevenção ao novo coronavírus.

O objetivo da ação é arrecadar recursos para a manutenção da instituição, que atua no acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce.

O público poderá fazer o pedido antecipadamente por meio do telefone (92) 98428-7454 e realizar a retirada no local sem precisar sair do carro.

O combo de sanduíche artesanal e batata frita será comercializado por R$ 25. Além do hambúrguer tradicional de carne, também terá opção vegana, feita com feijão preto, e vegetariana, à base de grão-de-bico e com ingredientes regionais como tucumã, queijo coalho e banana frita. Os molhos e pães também serão feitos artesanalmente.





Sobre o Nacer

O Nacer é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. No local, recebem a assistência necessária até que retornem para a família de origem ou sejam encaminhados para adoção. Atualmente, 22 acolhidos residem na instituição.

Os recursos que mantêm a casa são provenientes de pessoas físicas e jurídicas que fazem doações regulares, além de convênios periódicos com a rede pública de assistência social.

Mais informações sobre a entidade estão disponíveis no site: www.nacercrianca.org .

