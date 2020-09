Governo Federal determina que UBSs de Manaus ampliem horários

Projeto do Governo Federal visa oferecer mais flexibilidade no horário de atendimento à população | Foto: Divulgação/Semsa

Manaus – O Ministério da Saúde determinou a ampliação do horário de atendimento de mais de 228 Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para 112 municípios de 22 Estados. A ideia faz parte do programa Saúde na Hora, do Governo Federal, para que as pessoas sejam atendidas em horários estendidos, como à noite e aos finais de semana. Entre as unidades homologadas, quatro foram contempladas em Manaus.

O projeto Saúde na Hora foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (21). Para o cumprimento dessa iniciativa, o Governo Federal transfere recursos financeiros aos municípios. Com a ampliação dos horários, a previsão é diminuir “o volume de pacientes menos graves em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares. Até o momento, 2.599 unidades de saúde foram habilitadas no programa em 595 municípios brasileiros”, informa o Portal do Ministério da Saúde.

Nos horários alternativos, a população poderá realizar consultas médicas, usufruir do atendimento odontológico, aplicação de vacinas, coleta de exames laboratoriais, pré-natal, entre outros. Todos esses serviços são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ampliação das unidades em Manaus

Sobre os atendimentos estendidos, a Secretária Municipal de Saúde (Semsa), enviou uma nota com os locais e horários disponíveis, em conformidade com a mudança estabelecida, mas informou que, no momento, a preferência é para os casos de Covid-19 e síndromes respiratórias agudas graves.

“A ampliação do horário de funcionamento das Unidades de Saúde é mais uma estratégia para ampliar o acesso dos usuários aos serviços de saúde. As quatro unidades já funcionam de acordo com o horário previsto pelo Ministério pelo Ministério da Saúde. Ressaltamos que a Semsa tem até o mês de março de 2021 para concluir sua implantação.”



Confira os horários e locais, abaixo, disponíveis para atendimento em Manaus:

