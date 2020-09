Implurb suspende atendimento pré-agendado até o dia 30

Com a suspensão do serviço presencial todas as solicitações serão on-line | Foto: Reprodução

Manaus- O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) teve seu atendimento agendado suspenso até o dia 30 de setembro devido ao aumento de números de Covid-19.

No Implurb, a Gerência de Atendimento (Geat) estava funcionando com agendamento prévio por telefone para contribuintes que precisam despachar processos no período. Com a suspensão do serviço presencial, as formalizações, documentos e solicitações serão recebidos apenas pelo e-mail [email protected]

Processos formalizados pelo sistema Fiscalização Urbana (FU) podem ser acessados pelo site da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), no www.semefatende.manaus.am.gov.br , por meio de cadastro e login prévios.

Processos dos sistemas Siged e Protus permanecem recebendo as devidas atualizações, quando disponíveis, como pareceres, certidões e orientações por e-mail.

No Implurb, continua montado um serviço de plantão para as fiscalizações de obras, postura e, no Centro Histórico de Manaus, para casos mais urgentes.

As gerências técnicas do Implurb estão com atendimento por e-mail enquanto durar o teletrabalho (lista abaixo). No caso, as mensagens devem ser encaminhadas diretamente aos setores, para dirimir questões de análise por setor, para não concentrar no atendimento geral.

Fiscalização

Durante o período de pandemia pelo novo coronavírus, as atividades presenciais no Implurb estão suspensas, funcionando o atendimento por teletrabalho.

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas após formalização, enviando e-mail para os seguintes endereços [email protected] ou [email protected]

*Com informações da assessoria

