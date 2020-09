Adolescente de 12 anos desaparece após participar de festa ilegal

Manaus- Kemilly Albuquerque Ferreira,12 anos, desapareceu após sair com uma vizinha para uma festa ilegal. Desde domingo (20), a adolescente não deu notícias e não retornou para casa. Ela foi vista pela última vez no lugar onde ocorreu a folia, localizado no Clube da Petrobrás, bairro Vila Buriti, na Zona Leste de Manaus.

De acordo como Graça Ferreira, tia de segundo grau da menina, Kemilly foi até a festa com uma vizinha, e por volta das 18 horas, a polícia apareceu e acabou com a festa clandestina. O evento contava com um público de aproximadamente quatro mil pessoas e com a abordagem policial, centenas dessas pessoas saíram às pressas, o que acarretou o desencontro da Kemily com a vizinha.

"Já ligamos para todos os parentes, amigos, conhecidos e ninguém sabe nada sobre o paradeiro dela. A mãe dela iria iniciar em um novo emprego essa semana, mas está sem condições de trabalhar sem ter notícias da filha. Estamos todos angustiados, ela não levou o celular nesse dia, o aparelho está na casa dos pais. Registramos um boletim de ocorrência na delegacia, e esperamos que com a ajuda da polícia consigamos encontra-la", cotou Graça.

Denúncias anônimas, informaram para a família que viram Kemilly sendo levada por dois homens em uma motocicleta. Outros já disseram ter visto ela na avenida Djalma Batista, em um posto de gasolina, no entanto essas informações são extras-oficiais.

Quem souber de informações sobre a adolescente pode entrar em contato com a família por meio dos números: (92) 98265-7472 ou (92) 99988-9323. O caso de Kemilly Albuquerque foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sob comando da delegada Joyce Coelho e está sendo investigado pela equipe.

