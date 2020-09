Vídeo: Jovem morre e homem fica ferido em grave acidente na AM-010

O corpo da vítima foi removido ao necrotério municipal | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Uma adolescente morreu e um homem ficou ferido durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta terça-feira (22), no quilômetro sete da rodovia estadual AM-010, em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus). Testemunhas afirmam que uma motocicleta puxava uma 'carrocinha' ocupada por, pelo menos, três pessoas. Ela acabou se desprendendo do veículo e colidindo com um caminhão.



Conforme informações repassadas ao Em Tempo por Daniel Abreu, a adolescente morreu na hora e foi identificada como Elynaira Brasil, de 17 anos. Segundo ele, um homem de 23 anos, identificado apenas como Lázaro, está em estado grave e deve ser transferido para a capital.

"Na carrocinha, além deles, havia uma outra mulher que saiu ilesa do acidente. A equipe de resgate levou o corpo da jovem para o necrotério. Foi uma tristeza muito grande, familiares em total desespero. Muito triste", relatou.

Um vídeo gravado após o acidente mostra uma jovem em desespero tentando socorrer a vítima. O corpo deve ser liberado para velório e sepultamento após o exame necroscópico.

Vídeo mostra desespero de conhecidos da vítima após o acidente | Autor: Divulgação

