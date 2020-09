Furioso, homem coloca fogo em casa durante briga com esposa no Zumbi

Manaus - Durante uma briga de casal, um homem colocou fogo dentro da própria casa, na manhã desta quarta-feira (23), no beco Júlia Mafra, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da cidade.



As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), que atenderam a ocorrência por volta das 9h da manhã. Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou após uma briga. O fogo se alastrou rapidamente por conta da casa ser de madeira.

De acordo com os bombeiros, ao chegar na ocorrência, a família já havia sido encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar. Vizinhos do casal informaram que uma criança estava na residência no momento do incêndio, mas que teve apenas ferimentos leves pelo corpo.

Por ser um local de difícil acesso, a equipe utilizou cerca de 90 metros de mangueira e usou 5 mil litros de água na ocorrência. O incêndio causou perda total do imóvel.

