Vídeo: homem é agredido por policial em hospital de Manaus

O vídeo mostra o momento da discussão | Foto: Reprodução

Manaus - Um vídeo circula nas redes sociais e mostra um homem que questionava o atendimento do pai, que estava internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste de Manaus, sendo agredido por um policial durante discussão.

Veja o vídeo:

Ambos discutem em frente ao hospital de Manaus | Autor: Reprodução

O homem e o policial gritam. Nas imagens é possível ver que outros policiais estão próximos à discussão.. "Alguém te autorizou a entrar nesse hospital?", o policial repete por várias vezes a mesma pergunta.

O homem tenta se explicar. "Nosso pai morrendo e ninguém fazendo nada. Meu pai está lá dentro em uma cadeira de rodas", disse apontando para a entrada do hospital.

O policial responde em alto tom que o homem não estava autorizado para entrar. "Se ninguém autorizar, você não entra", disse novamente o policial. O homem pede, em tom mais baixo na fala comenta: "vamos falar na calma".

"Pela décima vez eu vou perguntar. Alguém te autorizou entrar lá?" Você não pode entrar". Nesse momento, o policial empurra o homem.

Algumas pessoas que estavam no local saíram em defesa do homem e tentaram acalmar os ânimos de ambos.

O Portal Em Tempo questionou a Polícia Militar do Amazonas sobre a ação do policial na unidade hospitalar e informou que tomou conhecimento do vídeo e que todas as circunstâncias relacionadas ao fato em questão serão devidamente apuradas.

