Obras da rede de esgoto da zona Oeste de Manaus reiniciam

Objetivo é a instalação de 8,2 mil metros de rede | Foto: Tereza Teófilo / Ageman

Manaus- As obras de implantação da nova rede coletora de esgoto que vai atender aos moradores do conjunto Dom Pedro, na zona Centro-oeste de Manaus, foram retomadas nesta semana. Após paralisação de seis meses, devido a pandemia.

A obra na zona Centro-oeste, que prevê a instalação de 8,2 mil metros de rede, já caminha para a fase final, restando o assentamento de apenas 300 metros. A previsão de conclusão é para os próximos meses.

A iniciativa vai beneficiar diretamente mais de mil imóveis e 4 mil pessoas, além de fazer parte do plano de expansão, que deve chegar a 80% de esgotamento na cidade até 2030, conforme determinação da Prefeitura de Manaus.

O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, destacou a prioridade que a Prefeitura de Manaus tem dado aos projetos voltados ao saneamento básico, sobretudo no abastecimento de água e no esgotamento sanitário.

“O esgotamento sanitário é assunto prioritário na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, por favorecer a qualidade de vida das pessoas e promover, inclusive, a saúde delas. A Ageman fica com a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar desde a implementação até o final do serviço”, afirmou Alho.

Ainda sobre a obra no Dom Pedro, Fábio explicou que a iniciativa consiste na interligação do Sistema de Esgotamento Sanitário Kíssia/Dom Pedro/conjunto Tocantins, onde já existe uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Alho destacou ainda que, após a implantação da rede de esgoto, as vias do conjunto serão recapeadas com asfalto da mesma qualidade do utilizado pela Prefeitura de Manaus.

Atualmente, a estrutura de esgoto da concessionária possui 600 quilômetros de redes coletoras, 69 Estações de Tratamento de Esgoto e 55 elevatórias.

Com informações da assessoria

