Pacientes diabéticos sofrem sem medicação nas redes públicas

Manaus- Pacientes com diabetes estão sofrendo sem medicação nas farmácias da rede pública de Manaus. De acordo com os denunciantes, há pouco mais de um mês o abastecimento do remédio Gliclazida não acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) das zonas Norte e Leste. Sem saber o que fazer, eles procuraram o EM TEMPO em busca de ajuda.

João Pedro Martins* tem 30 anos e descobriu a diabetes aos 13. Além de controlar o açúcar, alguns remédios fazem parte dos medicamentos diários que ele precisa usar. Morador do bairro Cidade Nova, na zona Norte, João não consegue encontrar o remédio na rede pública de saúde.

“Fui à UBS Balbina Mestrinho inúmeras vezes, e em todas as idas tenho a mesma resposta. A moça da farmácia diz que não tem Gliclazida e também não sabe dizer a previsão de chegada. É um absurdo e descaso com os pacientes. Pagamos impostos tão caros para não termos um serviço de qualidade”, contou o paciente.

O aposentado, Ernandes Ferreira*, também é diabético e está sofrendo sem a Gliclazida. Morador do bairro Tancredo Neves (zona Leste), ele só conseguiu a medicação através de um amigo que trabalha na área da saúde. Ernandes tem diabetes do tipo 2 e precisa tomar o remédio diariamente.

“Um amigo me ajudou. Eu pedi informações dele sobre o remédio e ele me deu todo o suporte. Trouxe o remédio na minha casa. Tenho 66 anos, não posso me arriscar e ficar sem medicação. Fico pensando quem precisa do remédio e não está conseguindo encontrar. Procurei por 20 dias e não encontrei em lugar nenhum”, contou o aposentado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que não há problema de abastecimento dos medicamentos Gliclazida 30 mg, nem Gliclazida 60 mg. A Semsa garantiu que há estoque de ambos no Departamento de Logística desta Secretaria, e ainda saldo a receber.

*Os nomes dos personagens foram alterados a pedidos deles

