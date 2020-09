Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Djalma Batista

Manaus - Um jovem, de 18 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na avenida Djalma Batista, na noite desta quarta-feira (23). O fato aconteceu na proximidades do conjunto Eldorado, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, um veículo, de características não identificadas, teria encostado na lateral da moto e o piloto perdeu o controle. Ele bateu na traseira de um carro, modelo Pálio.

Com a colisão, a vítima caiu na via pública e ficou imobilizada até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Consciente, o jovem foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

A polícia não conseguiu localizar o primeiro veículo envolvido no acidente. O trânsito ficou congestionado. Após a PM orientar o condutor do Pálio, o fluxo de veículos voltou à normalidade.