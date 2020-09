Motorista com sinais de embriaguez fica ferido após acidente em Manaus

A vítima recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada para uma unidade de saúde da capital | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O motorista de um carro, modelo Celta, identificado como Carlos P. S., de 37 anos, ficou ferido após um grave acidente na noite desta quarta-feira (23), na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Pessoas que ajudaram no socorro da vítima relataram ao EM TEMPO que o homem apresentava sinais de embriaguez.

Conforme a Polícia Militar, a vítima conduzia o Celta no sentido centro da pista, quando foi fechado por uma picape, modelo Hilux. O carro perdeu o controle, bateu em uma árvore e parou no meio-fio da via.

O motorista da picape fugiu do local. A vítima ficou presa nas ferragens do Celta e recebeu ajuda de pedestres, que passavam pelas proximidades.

"Ele estava muito nervoso e aparentemente bêbado. A todo momento tentava sair do carro, mas não conseguia", disse uma testemunha, que pediu para não ter o nome divulgado.

Carlos foi retirado do veículo com o auxílio da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levado para uma unidade de saúde da capital.

Os bombeiros ainda foram acionados e desligaram toda a parte elétrica do carro, para evitar uma explosão. O Celta foi retirado do local com apoio de um caminhão guincho. A ocorrência foi atendida pela 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Até a publicação desta matéria não havia atualização sobre o quadro clinico da vítima. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja a live no local do acidente





