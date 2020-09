Jovem desaparece ao cair em rio próximo a flutuante no Tarumã

Os bombeiros iniciaram as buscas nesta quinta-feira (24) | Foto: Divulgação

Manaus - O Corpo de Bombeiros está realizando buscas, nesta quinta-feira (24), por um jovem que desapareceu ao cair no Rio Negro, próximo a um flutuante, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O jovem ainda não teve o nome divulgado e teria desaparecido no fim da tarde de quarta-feira (23). Conforme informações preliminares, o rapaz estava com um grupo de amigos no flutuante. No momento que estavam se preparando para deixarem o local, o garoto pulou no rio.

"Ele estava piradão. Os amigos dele foram pagar a conta e, quando voltaram, ele já estava em cima do barco, que estava cheio de gente. Ele começou a fazer loucura, pulou no rio e voltou para o barco, mas na segunda vez que pulou não retornou mais. Todos estavam olhando e ninguém fez nada", disse uma pessoa que conhece um dos amigos do jovem.

O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter. Os internautas falaram sobre a falta de segurança no flutuante. Segundo eles, o local não possui salva-vidas.

Até o momento a equipe do flutuante ainda não se pronunciou sobre o assunto.

