Placa em homenagem às vítimas de acidente é pichada em Manaus

Manaus – A noite do dia 29 de março de 2014 ficará marcada para sempre na mente dos amazonenses: o acidente que vitimou 16 pessoas após colisão de um micro-ônibus e um caminhão. Sem respeito, a placa em homenagem às vítimas que está fixada no mesmo local do episódio fatídico sofreu ato de vandalismo.

A pichação cobre os nomes e fotos das vítimas envolvidas no acidente e causou tristeza e revolta em familiares e amigos.

As vítimas são Rosângela Cardoso Costa, Robert da Cunha Moraes, Adriane da Silva Fernandes, Lincon Oliveira de Souza, Ozias Costa de Almeida, Quézia Guedes de Souza, Clarice Gomes Pires, Luis Miguel Guedes, João Jorge Duarte, Carlos Alberto da Silva, Gabriela Teles Messias, Tânia Maria da Rocha, Sebastião Alves de Araújo. O pastor Marcos Aurélio conta que perdeu o casal de tios no acidente.

“Estávamos em casa reunidos como uma noite normal em família. Minha tia entra pela porta atônita com uma foto em seu celular. Meu tio Carlos Alberto e sua esposa Rosangela aparecem em todas as fotos dos jornais, blogs e páginas da internet. No dia seguinte Manaus estava estranha e silenciosa. Eu não acredito que fizeram isso com a placa de homenagem”, disse emocionado.

A placa marca o local onde 16 pessoas foram vítimas do acidente de trânsito | Foto: Lucas Silva

Sobre o acidente, conforme relatos à época, a caçamba, com adesivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), estava carregada de areia e perdeu o controle, entrando na contramão e atingindo em cheio o micro-ônibus de placa NOR-0286.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a prefeitura de Manaus que lamentou e repudia todo e qualquer ato de vandalismo ao patrimônio público. A assessoria informou, também que irá buscar o adequado reparo à referida placa que homenageia a memória das 16 vítimas fatais.

