Casa de madeira pega fogo e família perde tudo no Cidade de Deus

Manaus - Bastou um piscar de olhos para que a dona de casa Jennifer Ferreira Freitas, de 18 anos, visse tudo que construiu com muita luta se acabar com o fogo. Na tarde desta quinta-feira (24), por volta de meio-dia, a casa dela - localizada na rua dos Coqueiros, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus - foi atingida por um incêndio.

Conforme Jennifer, o incêndio teria começado na fiação elétrica da casa e depois atingiu uma televisão que estava conectada à fonte de energia.

"Eu estava com meus dois filhos em casa e foi tudo muito rápido. Graças a Deus, eu consegui salvá-los. É melhor perder tudo do que perder os meus filhos. Deus me livre sentir essa dor", relatou.

Jennifer perdeu a geladeira, o ventilador, a cama, a televisão, as roupas e os documentos. Na hora do incêndio, ela contou com a ajuda dos vizinhos para apagar o fogo.

"Todos tentaram ajudar. Eles ligaram a mangueira, encheram os baldes e até as crianças ajudavam jogando panelinhas de água. Os bombeiros chegaram quando já estava quase tudo apagado. Peço ajuda de quem puder me ajudar de coração. Meus filhos perderam tudo", pediu.

Jennifer conseguiu salvar os filhos que estavam na casa na hora do sinistro | Foto: Suyanne Lima





Quem quiser ajudar a dona de casa com doações de roupas e móveis pode entrar em contato com o vizinho dela pelo número: (92) 99378-5274.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) atendeu a ocorrência. Foram utilizados 600 litros de água para combater as chamas.

Veja a reportagem feita no local do incêndio: