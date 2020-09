Moradores denunciam queimada clandestina na Zona Norte de Manaus

Manaus - Alguns moradores insistem em queimar lixo no bairro Monte das Oliveiras. Vizinhos que discordam, denunciaram a prática ilegal ao EM TEMPO nessa quinta-feira (24). O caso ocorre com frequência em uma área de mata na rua Laranjeiras, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Maria Gomes é dona de casa e não é a favor da prática. Durante a entrevista, ela destacou que brigou várias vezes com os vizinhos por conta disso. Ela afirmou que todos os dias jogam lixo no local, mesmo com o caminhão de coleta passando diariamente.

“Não tem necessidade de queimar. É só colocar o lixo no horário que o caminhão de coleta leva. Toda tarde eles jogam lixo e queimam tudo. Isso é um perigo para todos. Sem contar o mal cheiro que ficamos inalando enquanto os sacos queimam. Não sei mais o que fazer”, declarou a dona de casa.

Outros moradores da área também reclamaram da situação, mas por medo de represália preferiram não se identificar. Maria não soube identificar quem joga o lixo, nem quem queima. Mas pediu ajuda a EM TEMPO para solucionar o problema.

“Peço que as autoridades olhem por nós e que punam as pessoas responsáveis por isto, porque eu sei que é crime e isso não pode continuar”, destacou a denunciante.

Crime Ambiental

Vale ressaltar que realizar queimadas em área de vegetação sem autorização dos órgãos responsáveis é crime descrito na Lei 9.605 de 1998.

Leia Mais