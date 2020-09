Curso de manutenção de motocicletas em Manaus

As atividades iniciaram no dia 10 de agosto e se estendem até o dia 29 de setembro | Foto: Divulgação

Manaus- O Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, localizado no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, está promovendo o curso de manutenção de motocicletas, que está contando com a participação de 12 pessoas.



As atividades iniciaram no dia 10 de agosto e se estendem até o dia 29 de setembro. A unidade é administrada pelo Governo do Estado, por meio Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Na programação do curso, Seas e Cetam realizaram na quinta (24) e sexta-feira (25) uma oficina de atividades práticas, com a manutenção de 20 motocicletas de propriedade de moradores da comunidade, no salão multiuso do CECF Teonízia Lobo.

A comunidade apoiou a iniciativa com a doação de 12 metros de plástico impermeabilizado para o devido isolamento do piso, a fim de evitar danos à estrutura predial da unidade.

A oficina integrante do curso possibilitou que os futuros profissionais fossem apresentados aos empresários do segmento de motocicletas que atuam na região do Centro de Convivência Teonízia Lobo.

A iniciativa tem por objetivo o fortalecimento dos vínculos sociocomunitários, bem como possibilitar o desenvolvimento e reforço de novas competências para geração de renda.

