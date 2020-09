Feijoada visa ajudar filhos de mulher assassinada a facadas no AM

Jacira morreu no último dia 30 | Foto: Divulgação





Manaus - Os familiares de Jacira Souza de Lima, que tinha 32 anos e foi assassinada com mais de 30 facadas pelo marido no último dia 30 de agosto, estão promovendo uma feijoada beneficente em prol dos filhos da vítima. As crianças estão sob os cuidados de uma tia e necessitando de ajuda financeira.

Antes de morrer, Jacira pediu para que a irmã cuidasse dos filhos dela. O pai das crianças e autor do crime, Augustinho Filho Rodrigues Saraiva, de 32 anos, permanece preso pelo crime.

A feijoada irá ocorrer no próximo domingo (4), no Centro Social do Lago do Anveres | Foto: Divulgação





"Quero pedir a divulgação dessa feijoada em prol dos filhos da Jacira. Eles estão precisando de colchão, cama e ventilador. Eles ficaram sem nada, hoje praticamente tudo que eles possuem é fruto de doação. Toda a ajuda que vier será bem-vinda", declarou a tia deles Maria José Souza Lima.

A feijoada irá ocorrer no próximo domingo (4), no Centro Social do Lago do Anveres, em Careiro Castanho. O passaporte custará R$ 10. Quem tiver interesse em ajudar a família pode entrar em contato com os números: (92) 9445-9466 e 9331-7727.