Casamentos em bares, flutuantes e balneários são proibidos no AM

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM) comunica que, nesta sexta-feira (25), a Corregedoria-Geral da Justiça do Amazonas, órgão responsável pela fiscalização e normatização dos serviços dos cartórios no estado, publicou o Provimento nº 376/2020, que suspende a autorização de casamentos civis em praias, flutuantes, balneários e bares no estado.

A norma visa cumprir orientações do governador do estado, Wilson Lima, publicadas no Decreto Estadual nº 42.794/2020, que dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da situação de emergência na saúde pública, no âmbito do território estadual.

Nesse sentido, casais com celebrações marcadas nestas localidades devem entrar em contato com os cartórios para que sejam feitos novamente os agendamentos ou solicitações de remarcação de datas, horários e locais de realizações dos casamentos civis.

Sobre a Anoreg/AM

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), fundada no dia 27 de abril de 1999, é a entidade da classe extrajudicial que fortalece, integra e representa os notários e registradores do Amazonas, contribuindo para o acesso à cidadania e a segurança jurídica das relações sociais, pessoais e patrimoniais dos cidadãos. Com sede na cidade de Manaus (AM), atua em cooperação com outras associações representativas de especialidades do setor, principalmente com a Anoreg/BR, as demais Anoregs estaduais e os Sindicatos.

*Com informações da assessoria