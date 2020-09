Muro desaba durante chuva e compromete casa no Mauazinho

| Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um desabamento de muro ocorrido na rua Magalhães, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, causou transtornos aos moradores e comprometeu a estrutura de uma casa no local . O fato aconteceu devido à forte chuva da madrugada deste sábado (26).

A industriaria Kádia Souza, de 32 anos, contou ao EM TEMPO que, por volta das 6h, acordou com barulho alto da queda do muro do vizinho sobre a casa dela. Com o impacto, a estrutura da residência ficou comprometida com várias rachaduras.

"Isso nunca havia acontecido antes. Foi um susto muito grande. Tive medo devido a presença do meu filho de 4 anos. Mas graças a Deus estamos bem. A casa ficou toda rachada. Acionamos a Defesa Civil e falaram que vão entrar em contato na segunda-feira (28), para verificar a questão do aluguel social. Já fui atrás de outras casas para alugar, mas estão ocupadas. Por hoje vamos permanecer aqui. Enfrentamos um grande problema de infraestrutura devido ao esgoto do nosso bairro", relatou.

| Foto: Suyanne Lima

O local, onde o muro desabou, é passagem para outras casas vizinhas. Eles estão 'ilhados', sem poder sair dos imóveis.

Os profissionais da Defesa Civil de Manaus fizeram uma avaliação da estrutura da casa e os procedimentos necessários deverão ser adotados.

