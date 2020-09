Trecho da BR-174 é liberado após tombamento de carreta

Manaus - O trecho do quilômetro 1092, da rodovia federal BR-174, que estava interditado desde a manhã de sexta-feira (25), já foi liberado. Uma carreta havia tombado e causado interdição total na via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas fatais, mas o motorista ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus).

A via foi liberada por volta das 22h30. O caminhão estava com três veículos quando tombou no sentido Boa Vista/Manaus.

Houve um congestionamento de cinco quilômetros e muitos caminhoneiros decidiram esperar acabar a interdição em um restaurante próximo, para não congestionar ainda mais o trecho.

