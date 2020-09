Mototaxista morre após ser atropelado na Autaz Mirim: condutor é preso

Manaus - O mototaxista Robson Corrêa de Souza, de 38 anos, morreu na madrugada deste sábado (27), após ser atropelado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. O condutor do veículo foi preso.

De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o para-choque do veículo modelo Celta, acabou ficando na via após o acidente e o motorista fugiu.

Por meio da placa, os policiais identificaram que o condutor reside na área da 30° Cicom. Os policiais foram até o endereço do homem e localizaram o carro.

O condutor do veículo foi identificado como Ludmilson dos Santos Assunção, de 20 anos. Ele foi detido e apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Já o corpo do mototaxista foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML).