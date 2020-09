Turismo: Amazonastur anuncia data do retorno do City Tour

Manaus - Os ônibus panorâmicos, que fazem rota pelos principais pontos turísticos de Manaus, voltarão a funcionar a partir do dia 10 de outubro na capital amazonense. O anúncio foi feito pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), neste domingo (27), data em que é comemorado o Dia Internacional do Turismo. A volta do serviço, que estava suspenso, é totalmente legalizada.

O repasse do veículo de volta para a iniciativa privada foi marcado por um city tour para funcionários da Amazonastur, representantes do trade local (empresários do ramo do turismo), da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), da Companhia de Policiamento Turístico (Politur) da Polícia Militar e turistas convidados. Com partida do Largo de São Sebastião, o roteiro deste domingo incluiu a área portuária do Centro Histórico de Manaus, Arena da Amazônia, Complexo da Ponta Negra e Ponte Rio Negro.

Na porta do ônibus, avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras estavam afixados. Na entrada, houve fila respeitando o distanciamento e o uso de álcool em gel para higienizar as mãos também foi uma exigência. As poltronas foram identificadas por cores e os convidados podiam se sentar apenas nas azuis. “Tudo para respeitar os protocolos de biossegurança criados pela Amazonastur com base nas orientações das autoridades de saúde”, ressalta a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Roselene Medeiros.

Foi realizado um city tour com funcionários da Amazonastur, empresários do ramo do turismo, da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), da Companhia de Policiamento Turístico (Politur) da Polícia Militar e turistas convidados | Foto: Janailton Falcão/Amazonastur

“27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo e é com muita alegria que o Governo do Estado, por meio da Amazonastur, devolve à população e ao turista esse serviço que ficou parado durante um ano e meio porque nós precisávamos oferecer um serviço de qualidade e com toda segurança. Então, depois de todos os trâmites legais, uma empresa recebeu a concessão dos ônibus e começa a colocar a serviço da população e dos turistas”, destaca a titular da Amazonastur.

O presidente da Amazonas Cluster de Turismo, Ricardo Pedroso, destaca a importância do retorno do serviço de city tour. “Primeiro é um presente pra cidade e para o estado retornar agora, através da iniciativa privada. Isso é importante porque consegue dar uma longevidade, sai das custas do Estado. É importante para dar mais uma opção para o turista. Acho que o trade está contente com essa volta do ônibus e torcendo pra que dê certo. Estamos torcendo também para que outros operadores comprem essa ideia e ajudem na venda desse produto”, declara Pedroso.

Inicialmente, a operação estava marcada para começar nesta segunda-feira (28/09), mas devido à pandemia e em consequência, à necessidade de novas restrições para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, a KF Transportes e Turismo Eireli, empresa que vai operar o serviço, optou por iniciar as atividades do city tour no dia 10 de outubro e, somente, aos sábados, até que os registros diários de novos casos da Covid-19 reduzam, explica o representante da empresa, Wolner César.

“Vamos analisar esses próximos 30 dias que provavelmente vai normalizar a questão da pandemia e a tendência é fazermos quinta, sexta e aos domingos também. Nós estamos tendo muito cuidado, mesmo sabendo que é um ônibus panorâmico e foge do tradicional dos ônibus fechados”, ressalta Wolner. No início dos passeios, a lotação será de 50% da capacidade máxima do veículo.

O tour passa por pontos turísticos como o Centro Histórico de Manaus e a Ponte Rio Negro | Foto: Janailton Falcão/Amazonastur

Os irmãos recifenses Lucas e Gregório Patriota foram os turistas convidados para desfrutarem do city tour neste domingo, último dia da passagem deles pela capital amazonense. “Conhecemos os principais pontos históricos da cidade, como era antes e pra onde evoluiu, uma cultura muito rica”, disse Gregório. “É bom sair com pessoas que conhecem a história, contam um pouco o conteúdo de cada lugar. Um passeio, assim, a gente tem em grandes cidades, tem em Londres, em Nova York. Manaus é uma cidade grande que tem potencial para implantar um sistema desses”, destaca Lucas.

Contrato

Após três concorrências públicas desertas – ou seja, sem nenhuma empresa interessada na concorrência –, a KF Transportes e Turismo Eireli foi contratada por meio de dispensa de licitação, com base no Artigo 29, inciso III, da Lei nº 13.303/2016.

Após a celebração do contrato, a empresa segue agora para realização das rotas turísticas, conforme publicado do Diário Oficial do Estado, em 3 de setembro deste ano. O prazo é de cinco anos, prorrogável por igual período e por uma única vez. Durante esse período, por mês, a empresa pagará parcelas mensais de R$ 2 mil. Além disso, a KF irá repassar para a Amazonastur 10% do faturamento mensal.

O contrato determina que fica a cargo da empresa a realização de serviços de manutenção corretiva, periódica e preventiva dos dois ônibus. Em caso de descumprimento das cláusulas, a KF pode ser multada em até 20% sobre o valor global do contrato.

Para adquirir os pacotes e obter mais informações sobre os roteiros, a empresa disponibiliza os telefone (92) 98807-5519, 99245-9009 ou 92 991278529, o Instagram @kfturismomanaus e o e-mail [email protected]

