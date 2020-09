SBT define praças que ficarão com jogos de Fla e São Paulo. Saiba:

| Foto:

A terceira semana de Copa Libertadores da América no SBT tem os jogos de Flamengo e São Paulo como atrações. Nesta quarta-feira (30), o jogo do Flamengo contra o Independiente Del Valle (EQU) será exibido pelo canal de Sílvio Santos para a maioria do país, com River Plate x São Paulo tendo transmissão em menos praças - ambas as partidas ocorrerão às 21h30. As informações são do Portal Uol.

Existe, na emissora, uma expectativa de audiência muito grande em várias capitais. Além de esperar ir bem no Rio de Janeiro, o SBT entende que pode até liderar a audiência em Brasília e Manaus, cidades onde há grande número de torcedores do Flamengo.



O jogo do Flamengo será exibido para todo Centro-Oeste e Norte do Brasil e Nordeste (exceção a Recife), além do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná (exceção a Curitiba e Maringá). Em Manaus onde há grande número de torcedores do Flamengo, o SBT espera ficar na liderança de audiência,.

No Nordeste, a única exceção será Recife, onde será transmitida a partida do São Paulo contra o River Plate. As demais cidades pernambucanas também poderão assistir ao time carioca.

Já os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e as cidades de Curitiba e Maringá, ambas no Paraná, ficarão com o jogo do São Paulo. Para Minas Gerais ainda segue indefinido.

Leia mais:

Datas e horários da fase de grupos da Libertadores são confirmados