Arthur vistoria obra do Terminal 6 e garante entrega para dezembro

Uma das obras mais esperadas dentro do pacote de melhorias na mobilidade urbana em andamento na capital, a construção do Terminal de Integração 6 (T6), no bairro Lago Azul, Zona Norte, está mais de 50% concluída.

Nesta segunda-feira (28), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vistoriou o andamento dos trabalhos no local e garantiu também a entrega de todas as obras de até final de dezembro. “Não fiz tudo o que queria, mas estamos fazendo o que foi possível”, destacou.

Sob forte sol ao final da manhã neste início de semana, o chefe do Executivo municipal destacou a importância do novo terminal da cidade para os moradores.

“Fiz essa obra porque é necessária, considerando que a área possui, além de muitos residenciais, uma grande quantidade de empresas se instalando. Isso vai fazer com que as pessoas não tenham a necessidade de pegar outro ônibus para ir a um terminal mais distante para poder se integrar à cidade. É uma obra à altura da grande revolução no transporte que estamos fazendo”, afirmou Arthur Neto.

O prefeito de Manaus disse ainda que vai trabalhar intensamente, inclusive entregando obras, até meia-noite do dia 31 de dezembro, quando termina seu mandato.

“O jogo só termina quando acaba. Nós vamos fazer tudo o que pudermos. Ainda temos recursos em caixa, economizamos um bom dinheiro, fora o destinado especificamente às obras. Ainda temos algo em torno de R$ 600 milhões para trabalhos em andamento e para realizar outras obras até o final do mandato”, declarou.

O novo terminal de integração da cidade fica nos cruzamentos da avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres) e Comendador José Cruz, possuindo mais de 23 mil metros quadrados.

A obra tem coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e já supera 50% de execução. Quando concluída, possuirá quatro plataformas de integração, dispostas de forma paralela, que servirão de apoio aos coletivos e aos passageiros, e terá duas entradas diferenciais, uma pela avenida das Torres e outra pelo ramal do Acará.

“As pessoas saíram daqui para o Terminal 3, no bairro Cidade Nova, e só depois ao Centro. Com essa obra, elas poderão fazer isso direto. Estamos na etapa da pavimentação rígida, com as plataformas sendo erguidas, também estamos concluindo a parte de drenagem e logo essa obra estará pronta, bem como todas as demais do pacote de mobilidade que estão em andamento para serem entregues até o mês de dezembro”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Mobilidade Urbana

O pacote de obras de mobilidade inclui as reformas dos Terminais de Integração 3 (Cidade Nova), 4 (Jorge Teixeira) e 5 (São José); além da construção do novo Terminal 1 (Centro) e do próprio T6 (Lago Azul).

Estão inclusas ainda a reforma de 16 Estações de Embarque e Desembarque de Passageiros (Plataformas) ao longo dos corredores Constantino Nery, Torquato e Tapajós e Max Teixeira; e a construção das Estações Parque das Nações, Santos Dumont e Arena, que deverão estar prontos na segunda quinzena de novembro.

A essas melhorias na mobilidade urbana, soma-se a construção dos complexos viários Ministro Roberto Campos (na avenida Constantino Nery, entre as ruas Pará e João Valério), já inaugurado e que contém uma estação de transferência de passageiros, além do complexo viário Professora Isabel Victoria, em construção na avenida Max Teixeira, na interseção dos conjuntos Manoa e Mundo Novo, com previsão de entrega para o mês de novembro deste ano.

