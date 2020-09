Defensoria inicia curso de formação de novos servidores em Manaus

Servidores foram nomeados pelo Defensor geral, Ricardo Paiva | Foto: Reprodução

Manaus- A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) iniciou nesta segunda-feira (28) o 5° Curso de Formação para novos servidores aprovados em concurso público. Eles ingressaram na instituição na última semana, após serem nomeados pelo defensor público geral do Estado, Ricardo Paiva, e vão reforçar as áreas técnica, administrativa e jurídica de atendimento à população de Manaus.

O curso será realizado durante toda a semana, na sede administrativa da DPE-AM, na zona centro-sul da capital, coordenado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam). A capacitação tem o intuito de apresentar orientações técnicas, normas e regimentos, além do funcionamento e organização estrutural da instituição.

Na programação também estão incluídas palestras ministradas por defensores públicos sobre a organização administrativa da Defensoria, bem como motivação profissional, gestão de pessoas, ética e deveres, missão, visão e valores, além do papel da DPE-AM.

A abertura do curso foi realizada pelo subdefensor geral, Thiago Rosas, e o coordenador da Esudpam, defensor público Maurílio Casas Maia, e seguiu os protocolos de saúde e segurança contra a Covid-19.

Na última semana, foram empossadas Andreza Campos Lima da Silva, Érica Emanuelle Brito de Sousa, Kátia Júlio de Souza e Fabiana Moreira de Souza para o cargo de Assistente Técnico de Defensoria, na especialidade Assistente Técnico Administrativo.

Fabiano Oliveira dos Anjos foi empossado no cargo de Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria, na especialidade Assistente Técnico de Suporte. Já a servidora Isabella Cavalcante Antunes foi nomeada para o cargo de Analista Jurídico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na especialidade Ciências Jurídicas.





‘Transformando vidas’

O subdefensor geral Thiago Rosas parabenizou os servidores e lembrou que o trabalho da Defensoria vai além das suas atribuições constitucionais.

“A Defensoria é uma instituição de muita batalha para garantir direitos dos mais necessitados. E a força do atendimento da Defensoria engrandece o nosso ser, porque ajudamos quem mais precisa. Os novos servidores ingressam na Defensoria sabendo dessa missão, mas passam a sentir essa emoção no dia a dia, transformando a vida dos assistidos. Temos certeza que somarão grande esforço na missão de atender nosso assistido”, destacou Thiago.

O defensor público Maurílio Casas Maia ressaltou que nomear novos servidores é investir no fortalecimento da instituição. “É uma alegria muito grande receber os novos servidores porque a Defensoria se renova e se fortalece a cada ingresso desses profissionais. A Defensoria ainda está em um fase que precisa anualmente mostrar para todos a dificuldade de orçamento para cumprir sua missão e ampliar esse atendimento e mesmo assim consegue realizar um serviço brilhante para a população”, disse Maurílio.

Nomeações

A convocação e o ingresso dos seis novos servidores ocorreram em menos de uma semana. No mesmo período, a Defensoria nomeou oito novos defensores para reforçar o quadro da instituição.

Foram nomeados os defensores Thatiana David Borges; Livia Azevedo de Carvalho; Renata Visco Costa de Almeida; Francine Lucia Buffon Baldissarella; Jose Antonio Pereira da Silva; Mirella Leal Cabral Maciel; Thiago Torres Cordeiro; Bernardo Mello Portella Campos. Do total de nomeações, quatro correspondem a vagas abertas por falecimentos e aposentadorias.

No primeiro semestre deste ano, o cronograma de nomeações havia sido suspenso em virtude da pandemia de Covid-19. Em agosto, os processos internos com essa finalidade foram retomados, logo após o plano de reabertura estabelecido no estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Recuperando um jovem, amanhã não prendemos um homem' diz Marcelo Amil

Defensoria pede mudanças no tamanho da nota de R$ 200