CIF autua 15 estabelecimentos em ações de prevenção ao Covid-19

Manaus- A Central Integrada de Fiscalização (CIF), fechou 22 estabelecimentos comerciais e autuou outros 15, entre a última sexta-feira (25) e o domingo (27), em Manaus. A ação visa fiscalizar o cumprimento do novo Decreto nº 42.794, com as novas medidas complementares para enfrentamento à Covid-19 no estado.

De acordo com a CIF, foram fiscalizados 62 estabelecimentos situados em diferentes zonas de Manaus. Na sexta (25), os estabelecimentos da Praça do Eldorado, localizado na zona centro-sul da capital, bares e restaurantes foram orientados a encerrar suas atividades após as 22h, horário limite de funcionamento do setor.

Já na noite de sábado (26), 11 locais foram fechados e seis autuados pelos agentes. No domingo (27), mais cinco estabelecimentos foram notificados pelos órgãos fiscalizadores.

Flutuantes

Equipes de policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação do Batalhão Ambiental (BPAmb), fiscalizaram 22 flutuantes. No domingo, um flutuante localizado no rio Tarumanzinho, foi orientado e fechado por não cumprir com o novo decreto.

