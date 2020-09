Vídeo: Moto pega fogo próximo a posto de gasolina na Autaz Mirim

Manaus - Na avenida Autaz Mirim, uma moto pegou fogo durante a tarde desta segunda-feira (28). Um vídeo, que está circulando na internet, mostra o momento em que o provável proprietário da motocicleta, modelo Biz, tenta conter as chamas. O caso aconteceu no bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com as cenas, a moto incendiou nas proximidades de um posto de combustível e isso causou polêmica entre os internautas. Em uma das postagens do fato, um perfil nas redes sociais publicou o vídeo e as imagens causaram revolta, pois nenhum funcionário do posto ajudou o homem a apagar o fogo.

"Nenhum carro com extintor para ajudar? E assim vivemos, sem tempo para ajudar o nosso próximo. Esquecendo que amanhã pode ser a gente precisando de ajuda", disse um dos intervalos.

"Não tem um para pegar o extintor do posto para ajudar o cara, mano. Mas para filmar a tragédia dos outros, têm muitos"; enfatizou.

"Realmente, as vezes, chego à conclusão que o ser humano não deu certo. Estamos numa cultura vencida e em estado de putrefação", finalizou outra pessoa. Esses foram alguns dos comentários da internet.

Vale ressaltar que, em casos de incêndio em veículo, o ideal é acionar o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) para solucionar o problema. Acompanhe o vídeo na íntegra:

