Vídeo: Arthur confirma aumento da Covid-19 e pede lockdown em Manaus

Prefeito fez o anúncio nas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - Preocupado com o aumento no número de novos casos da Covid-19 no Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), se pronunciou nesta segunda-feira (28) em suas redes sociais. Ele sugeriu medidas mais severas para tentar conter a doença no estado, entre elas decretar lockdown pelo período de duas semanas.

Com bases em dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e das próprias Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, Arthur se posicionou a favor do isolamento total da sociedade amazonense.

"Diante desse quadro, já disse ao governador do Estado que sou a favor de se decretar lockdown por duas semanas na capital. É hora de agir com prudência e de maneira preventiva para evitar uma situação pior. Proponho uma parceria efetiva e com um único objetivo: salvar vidas!", diz um dos posts do prefeito.

Diante desse quadro, já disse ao governador do Estado que sou a favor de se decretar lockdown por duas semanas na capital. É hora de agir com prudência e de maneira preventiva para evitar uma situação pior. Proponho uma parceria efetiva e com um único objetivo: salvar vidas! — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) September 28, 2020





Veja o pronunciamento do prefeito no Facebook





Para o prefeito de Manaus, é preciso crer na ciência, fonte que ele considera importante para que governantes tomem as decisões necessárias, para conter o avanço da Covid-19. Arthur citou, ainda, a pesquisa da Fiocruz, que indica a chegada da segunda onda da pandemia na cidade.

“Não posso dizer que já há uma segunda onda, mas confio na Fiocruz. Não sou cientista, não posso assegurar cientificamente, mas eu temo essa segunda onda”, alertou.



FVS

O Amazonas chegou na marcar de 136.708 casos da doença, sendo 50.016 de Manaus (36,59%) e 86.692 do interior (63,41%) . Só nesta segunda, foram registrados 292 novos casos, além da confirmação de quatro óbitos por Covid-19, elevando para 4.031 o total de mortes, segundo os dados do boletim Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Pesquisador

Em entrevista a uma emissora de televisão nacional, no último sábado (26), o epidemiologista da Fiocruz, Jesem Orellana, avaliou que a única solução para conter a circulação do vírus em Manaus seria o lockdown de 14 ou 30 dias.

"Teria que ser um isolamento rigoroso em que você consiga fazer uma fiscalização efetiva. As estratégias de reduzir os horários de algumas atividades comerciais e proibir a realização de eventos públicos não reduzem a circulação viral em nenhum tipo de ambiente, na verdade, só desacelera a propagação do vírus", explicou Orellana

O pesquisador ainda ressaltou que há obstáculos para o decreto da medida. "Infelizmente há varias sinalizações, não apenas do governo ou do comercio, que apontam em uma direção contrária ao lockdown. É compreensivo, pois existe toda uma questão econômica envolvida por trás disso, mas também temos que lembrar que muitas vidas estão em jogo", disse.

Medidas

Recentemente, o prefeito reforçou medidas de prevenção para evitar aglomerações, como o fechamento da praia do complexo turístico Ponta Negra , e a intensificação de fiscalizações sanitárias junto ao comércio.