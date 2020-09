Jacaré de um metro é resgatado das mãos de caçadores em Manaus

Manaus - Amarrado e escondido embaixo de sacos, um jacaré de aproximadamente um metro de comprimento foi resgatado pelo Batalhão Ambiental (BPAmb). Dois homens haviam capturado o animal e deveriam comercializar o bicho no mercado negro. O que os caçadores não contavam é que seriam pegos em flagrante.

O caso aconteceu neste domingo (27) no rio Tarumã, zona Oeste de Manaus. Após denúncias anônimas, os policiais encontraram os homens que estavam caçando animais de maneira ilegal.

O réptil estava junto da dupla em uma canoa e, conforme as informações do BPAmb, os dois homens ainda tentaram camuflar o animal com sacolas de fibras.

Desfecho

O jacaré foi devolvido à natureza. A dupla foi encaminhada para a delegacia mais próxima onde passaram por procedimentos de rotina. Eles devem responder por crime ambiental, baseado na Lei 9.605/98.

