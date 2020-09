Pais e responsáveis podem agendar visita às escolas em Manaus

Os pais podem agendar visita diretamente com os gestores das escolas | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus – Pais e responsáveis poderão agendar visitas nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira (30), para conhecerem os protocolos de segurança executados para o retorno das aulas do ensino fundamental em Manaus.

Os agendamentos serão feitos por meio do contato direto com a gestão escolar. As equipes estão orientadas pela secretaria a receber os responsáveis em horários alternados, evitando aglomerações e apresentando as adequações realizadas.

A vendedora Neuziane Silva e a cobradora Nubia Rocha, mães dos estudantes Yuri Lucas Silva e Yasmim Rocha, respectivamente, visitaram, nesta segunda-feira (28), a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Prof. Djalma Batista, na zona Sul de Manaus, e foram recebidas pela gestora da unidade, Jéssica Coelho.

Durante a visita, as mães visitaram todos os espaços que os filhos vão voltar a frequentar a partir desta quarta-feira (30), quando retornam as aulas presenciais.

Corredores, refeitório, banheiros, biblioteca e salas de aulas inspecionados pelas responsáveis, que aproveitaram para tirar dúvidas sobre o distanciamento e os procedimentos adotados.

Neuziane disse estar mais tranquila com o que viu. “A preocupação é em como eles vão lidar com essa nova adaptação, que é bem diferente do que eles estavam acostumados. Acho que os pais podem ajudar dando orientação de como se lida com o distanciamento dos coleguinhas, enfatizando o risco para a saúde deles e dos familiares, caso não sigam os protocolos”, avaliou a vendedora.

Núbia, por sua vez, disse que encontrou a escola bem preparada, com os funcionários bem orientados, mas, ainda assim, vai seguir com os cuidados que vem tendo desde o início da pandemia de Covid-19.

Retorno

As aulas presenciais do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais retornam, nesta quarta, com as turmas divididas em grupos A e B, que frequentarão as aulas em dias intercalados e de forma híbrida, com aula presencial e on-line.

