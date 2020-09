Idoso encontrado no Rio Negro em canoa com corte na cabeça morre

Manaus - O idoso Antônio Rodrigues Saraiva, de 60 anos, foi encontrado na segunda-feira (28) desacordado dentro de uma canoa no Rio Negro, próximo à Ilha Marapatá, na Zona Rural de Manaus. Ele ainda foi socorrido, mas morreu no hospital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o filho da vítima informou que o idoso trabalhava como táxi marítimo e que foi encontrado na canoa com o corte profundo na cabeça. Ainda não há informações sobre o que aconteceu.

O filho do idoso informou que nada foi levado da canoa e que acredita que a embarcação tenha batido em um banco de areia, fato que poderia ter causado a queda do pai e, assim, causado a lesão por impacto. O corpo da vítima foi removido do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, para onde ele foi levado pelos familiares.

A Polícia Civil ainda aguarda o exame de necropsia que será realizado no Instituto Médico Legal (IML), que apontará a causa da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte a esclarecer.