Inscrições para o Bolsa Universidade abrem nesta quarta-feira

O Programa Bolsa Universidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, abre às 10h desta quarta-feira, 30/9, as inscrições para as 38.211 vagas de cursos de graduação ofertadas no processo seletivo 2021. Os interessados poderão se inscrever até 13 de outubro, pelo endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br , que dispõe de edital completo.

“O Bolsa Universidade dá oportunidade de cursar uma graduação a pessoas que certamente não teriam, se não houvesse o programa e o entendimento com as instituições parceiras, que pensam na nossa terra e no nosso povo. É um grande investimento em educação, assim como muitos outros em nossa gestão”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Neto.

Estão aptos a concorrer candidatos sem diploma de nível superior e que atenderem aos seguintes requisitos: brasileiro, nato ou naturalizado, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo; residente em Manaus; regularmente matriculado ou passível à matrícula em uma das instituições de ensino superior parceiras do programa; com ensino médio completo ou finalista (concluir até 31 de dezembro deste ano).

Com bolsas de estudos de 100%, 75% e 50%, para ingresso em instituições de ensino particulares estabelecidas em Manaus, o PBU garante a concessão do benefício até o final da graduação. Do total das vagas disponíveis oferecidas em cada instituição de ensino parceira do programa, 5% deverão ser destinadas às pessoas com deficiência e 2% às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Para efetuar a inscrição, é necessário realizar um cadastro e responder um questionário na página oficial da seleção, composto por quatro passos. É nesse momento, também, que o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher o curso, o turno e a instituição, para os quais deseja concorrer ao benefício.

Ainda no preenchimento da inscrição, no campo em que a renda per capita deve ser informada, o candidato deve atentar para os integrantes do grupo familiar que se encaixam na categoria de autônomo, pois estes deverão gerar a declaração de renda por meio do próprio sistema do programa.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), subsecretaria vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o Bolsa Universidade já ofertou mais de 260 mil bolsas de estudos para estudantes de baixa renda.

“O PBU já é um programa consolidado e esperado, todos os anos, por aqueles que sonham em concluir o ensino superior. Investir na educação e proporcionar que pessoas hipossuficientes tenham acesso à graduação é pensar no futuro e garantir uma cidade desenvolvida”, afirmou a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino.

Classificação

A ordem classificatória obedecerá ao critério de menor para a maior renda familiar, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis em cada curso, sendo o percentual da bolsa maior conferido aos candidatos de menor renda.

Os candidatos que forem classificados passarão para a fase de comprovação das informações prestadas ao sistema durante o preenchimento do formulário de inscrição. Ao candidato, cujas documentações estiverem de acordo com o exigido no edital da seleção, será emitido o encaminhamento de matrícula para adesão ao benefício.

Instituições participantes

Para a edição 2021, o Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino superior: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior Materdei, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

