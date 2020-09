Ministro virá ao AM assinar ordem de manutenção da BR 319, diz governo

| Foto:

Manaus - O governador Wilson Lima usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (29), para anunciar que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, virá ao Amazonas, no próximo sábado (3), para assinar a ordem de serviço da manutenção de parte do “trecho do meio” da BR-319 (Manaus-Porto Velho).

Com 405 quilômetros de extensão, o “trecho do meio” vai do km 250 ao km 655 e passa por seis municípios. A ordem de serviço que será assinada no sábado é para a realização de obras em 255 quilômetros desse lote. O início da recuperação vai permitir maior segurança no tráfego e redução no tempo de viagem de quem passa pela rodovia.

“Acabei de receber a confirmação de que, no próximo sábado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estará no Amazonas para assinar a ordem de serviço da manutenção do ‘trecho do meio’ da BR-319. Agradeço o compromisso do ministro e do presidente Jair Bolsonaro com o povo do Amazonas”, afirmou Wilson Lima, depois de conversar com Tarcísio de Freitas por telefone.

Atualmente, apenas dois trechos da BR-319 estão pavimentados: os primeiros 198 quilômetros e os 164 quilômetros finais, que já possuem contratos de conservação e de manutenção por meio do Ministério da Infraestrutura.

Na última terça-feira (22/09), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) também realizou a licitação das obras de pavimentação dos 52 quilômetros do lote C da rodovia, entre o km 198 e o km 250. Ao todo, foram recebidas sete propostas. A empresa contratada vai elaborar o projeto básico e executivo, além de executar o serviços.

