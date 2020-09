Mãe e filhos ficam feridos após colisão entre moto e carro em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, de 22 anos, e dos filhos, um adolescente, de 14 anos, e uma criança de 2 anos, ficaram feridos após um acidente de trânsito no final da manhã desta quarta-feira (30). As vítimas estavam em uma motocicleta, quando foram surpreendidas por um carro no cruzamento das ruas Antenor Cavalcante e São Lourenço, no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, após a colisão, o motorista do veículo, identificado como Gabriel B. R., de 23 anos, tentou fugir e acabou detido. Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.

Com lesões, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde da capital. Eles não correm risco de morte.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia no local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Casal e filho de 11 meses morrem após colisão entre carro e carreta

Entregador morre em grave acidente no Colônia Antônio Aleixo