Setembro Amarelo: Seap realiza evento em nova sede

Evento incentivou a participação a servidores contra à depressão e suicídio | Foto: Divulgação/Seap

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Coordenação de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (CSSPAM), promoveu, na manhã desta quarta-feira (30), um evento voltado para a sensibilização do combate à depressão e ao suicídio, encerrando as diversas atividades realizadas em alusão ao “Setembro Amarelo” no sistema prisional.

A equipe de saúde montou um painel na entrada da nova sede da Seap, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, com balões e laços amarelos e uma mesa onde estavam dispostos broches, leques e a “caixa do desabafo”.

A psicóloga da Seap, Juliana Bertuccelli, realizou dinâmicas participativas com os presentes, incentivando-os a contar suas experiências e pensamentos sobre o tema.

“Diversas coisas levam pessoas ao suicídio, como depressão, ansiedade, dependência química, entre outras. Mas cada um nós pode ajudar a atenuar essas situações apenas ficando ao lado dessas pessoas, mostrando que se importa. Isso, muitas vezes, é suficiente para salvar uma vida”.

No encerramento do evento, o secretário titular da Seap, coronel Vinícius Almeida, e todos os servidores soltaram 150 balões amarelos para o céu, como símbolos da esperança de ver tristezas transformadas em alegria.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Faculdade do AM debate suicídio entre os idosos