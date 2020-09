Embarcação afunda e adolescente de 12 anos desaparece no rio Solimões

O jovem foi o único que não chegou à praia | Foto: Divulgação





Manaus - Uma embarcação em que três pessoas estavam pescando, afundou nesta quarta-feira (30) no Rio Solimões, nas proximidades do município Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus). Um adolescente de 12 anos, identificado como José Gabriel da Silva Araújo, está desaparecido nas águas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), as três pessoas saíram para pescar quando o fato aconteceu. No momento do incidente, eles estavam próximos da Praia da Gamboa. As equipes foram acionadas e saíram com destino ao local por volta das 14h10. As outras duas pessoas que estavam na embarcação conseguiram se salvar.

Até a publicação da matéria não houve atualização das buscas e o adolescente segue desaparecido.