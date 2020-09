Expoagro: Comercialização de máquinas agrícolas com isenção de ICMS

Foram entregues 7 tratores agrícolas e 10 máquinas para serem vendidas | Foto: Reprodução

Manaus- Expoagro terá sua versão online com isenção de ICMS em vendas de máquinas agrícolas. Foram entregues sete tratores agrícolas e 10 máquinas para construção rural da empresa Deltamaq, participante da 42ª Expoagro, adquiridas por produtores rurais e empresários do setor. Para as aquisições, com investimento aproximado de R$ 7 milhões, eles utilizaram o benefício de isenção de ICMS, concedido pelo Governo do Estado como incentivo ao setor primário.

A entrega aconteceu na sede da representante de máquinas Deltamaq, no bairro Flores, onde o secretário Petrucio Júnior também participou de uma reunião virtual com o presidente da empresa em Belém (PA), Ribamar Nóbrega; e Mário Nóbrega, sócio majoritário. Falando em nome do governador Wilson Lima, o titular da pasta agradeceu à iniciativa privada pela confiança nas ações administrativas do Estado para o crescimento do agro amazonense.

“Ficamos felizes ao ver os números obtidos nesta edição digital da Expoagro e o sucesso alcançado no Amazonas pelo setor de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, que jamais deixou de acreditar no trabalho e na determinação do governador Wilson Lima em dar todo apoio à agricultura, apoiando do pequeno ao grande produtor rural”, disse o secretário.

Ribamar Nóbrega parabenizou o Governo do Amazonas pela iniciativa de abrir mão do ICMS, para incentivar o setor agrícola do estado, neste momento difícil para a economia. “O Governo do Amazonas renuncia arrecadar para dar prioridade ao processo de produção de alimentos”, destacou.

Já Mário Nóbrega destacou a confiança empresarial no rumo da economia do Amazonas. “Vemos uma atenção constante para fazer crescer também os pequenos produtores. Isso nos leva a apostar no desenvolvimento do agronegócio amazonense, e por isso estamos decididos a dar nossa contribuição para que este objetivo seja alcançado”, afirmou.

O coordenador da 42ª Expoagro, Marcam Zik Uchôa, que também esteve presente, considera que a tendência de mecanização das grandes e pequenas propriedades rurais no estado está se consolidando.

“Nesta edição da Expoagro tivemos a confirmação de que o setor está cada vez mais buscando se modernizar, investindo em máquinas inteligentes, que proporcionam maior produtividade no campo, acompanhando um novo rumo que o agronegócio encontrou para superar dificuldades como as que surgiram a partir da pandemia do coronavírus”, assinalou Marcam.





