Moradores fazem manifestação por causa de quedas de energia no Tarumã

A Polícia Militar acompanhou a manifestação dos moradores | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores do bairro Tarumã, na Zona Oeste, fizeram uma manifestação na noite desta quarta-feira (30), devido às constantes quedas de energia elétrica no local. Eles atearam fogos em pneus e pedaços de maneira. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e a Polícia Militar tiveram de atuar no protesto, que reuniu dezenas de moradores.

De acordo com o presidente da comunidade Cristo Rei, Mário Gomes, há mais de uma semana os moradores estão sofrendo com as constantes quedas de energia . Eles relatam que estão tendo prejuízos.

"Estamos reivindicando nossos direitos, pois a energia vai e volta. Ficamos até sem água, pois a bomba funciona movida à energia. Os eletrodomésticos estão queimando e a concessionária não traz nenhuma solução. Praticamente, todos os dias os funcionários estão por aqui e ligam a energia, mas momento depois ficamos às escuras novamente. Falam que isso acontece devido aos furtos de energia em uma subestação. Queremos soluções definitivas", pediu o líder comunitário.

O fogo foi controlado pelo CBM-AM e a Polícia Militar continua dando apoio no lugar. Equipes da Amazonas Energia foram até o local conversar com os moradores.

O Em Tempo solicitou nota da concessionária de energia, mas até a publicação não teve resposta.