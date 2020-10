Fiocruz confirma aumento de casos de Covid-19 no AM

| Foto: Lucas Silva

Manaus - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, nesta terça-feira (29/9), uma nota técnica sobre a situação epidemiológica atual do estado do Amazonas e, em particular de sua capital, Manaus, decorrente da evolução da epidemia de Covid-19.

Segundo dados nacionais da vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a partir da Semana 34 (16/8 a 22/8), os pesquisadores observaram um sinal de retomada de crescimento na tendência de longo prazo nos casos tanto no estado, como na capital, em Manaus. A nota técnica pontua um crescimento ainda lento de casos, porém persistente.

Além da taxa de incidência de SRAG no Amazonas, o documento traz análises sobre a evolução de casos confirmados e óbitos de Covid-19, e ocupação de leitos de UTI no estado.

Leia também: Covid: FVS contesta e repudia declarações de pesquisador da Fiocruz

Em razão dos dados levantados, a nota aponta a necessidade de reforço das medidas de proteção individual e coletiva, assim como o aumento na capacidade da testagem de casos suspeitos e contatos, e da vigilância epidemiológica local, com ampliação da captação de suspeitos por meio da demanda passiva e busca ativa de casos. T

ambém indica necessidade de fortalecimento da rede no combate à Covid-19, dentro do caminho percorrido da atenção primaria à atenção terciária; e destaca a importância da realização de um estudo epidemiológico de campo na cidade de Manaus que possa auxiliar e orientar planejamento e monitoramento dessa epidemia.

A nota técnica foi elaborada pelo Observatório Covid-19 Fiocruz e pela Fiocruz Amazônia. O Observatório divulga boletins quinzenais sobre a situação epidemiológica dos estados, com dados integrados de diversos sistemas de monitoramento. As plataformas de informação, bem como as edições do boletim, estão disponíveis no Portal Fiocruz.

Leia a nota na integra