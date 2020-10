'É preciso começar a distribuir riquezas' diz Wilson Lima em seminário

Wilson Lima destacou as ações do Governo para garantir melhores condições de vida para a população do interior | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – “É preciso começar a distribuir riquezas”, diz governador Wilson Lima, em seu pronunciamento transmitido no encerramento do 1º Seminário de Bioeconomia do Amazonas, nesta quarta-feira, do 1º. O evento integrou a programação da 42ª Feira Agropecuária do Amazonas (Expoagro) - versão digital.

Wilson Lima destacou as ações do Governo para garantir melhores condições de vida para a população do interior, como a Lei de Concessão Florestal, que permitirá a exploração sustentável de oito florestas. “Cerca de quatro mil empregos diretos e indiretos serão gerados, em Maués, com a exploração de produtos da floresta”, detalhou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) Jório Veiga, frisou o resultado positivo do Seminário.

“Estamos muito felizes com a realização do Seminário de Bioeconomia, como parte da 42ª Expoagro. Os temas tratados foram de extrema relevância, envolvendo produtores, pesquisadores, Governo e outras instituições que permitiram um entendimento de toda a cadeia e possibilitam decisões que realmente fazem diferença nos processos”, ressaltou o titular.

O seminário foi organizado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão da Sedecti foram realizados cinco painéis durante a programação do seminário, caracterizado pelo formato totalmente on-line e veiculado no canal da Sedecti, no Youtube, e também no canal da TV Encontro das Águas.

Os vídeos estarão disponíveis nessas plataformas para todos os interessados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Expoagro digital terá exposição de mais de 200 animais em Manaus