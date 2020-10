Instagram da UEA sofre ação de hackers e universidade faz alerta

A conta foi retirada do ar | Foto: Divulgação

Manaus – A assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) informou nesta quinta-feira (1) que uma das redes sociais da instituição, o Instagram oficial da instituição, sofreu ação de hackers e em consequência, está fora do ar.

A instituição informou que não se responsabiliza por postagens eventualmente publicadas, pede a compreensão de todos e que em breve a rede social estará novamente ativo.

Esta não é a primeira vez que a instituição e membros sofrem ações de hackers. Em 2018, a vítima dos ataques dos perfis falsos foi o diretor da UEA em Parintins, o professor e advogado David Xavier. Ele chegou a oferecer uma recompensa para quem desse pistas dos “fakes”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

UEA conquista primeiros lugares no Fórum Internacional de Turismo