Instituto da criança ofertará novos serviços em Manaus; saiba quais

Manaus – O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM) ofertará novos serviços na unidade, como a realização de cirurgias ortopédicas e oftalmológicas, que até então eram realizadas em outras unidades mistas da rede estadual. O governador do Amazonas, Wilson Lima visitou o local nesta quinta-feira (1°).



Além dos novos serviços, o governador anunciou que o ICAM terá a ampliação na oferta de leitos, passando de quatro para sete no total. O instituto ganhou, ainda, mais uma enfermaria para pacientes pré-adolescentes.

“O ICAM está recebendo três novos leitos de semi-intensiva e também 11 leitos na enfermaria para atendimento de adolescentes. Havia uma carência de atendimento para esse público, que nós estamos sanando com essa estrutura que a gente monta aqui no ICAM, que é referência no atendimento à pediatria”, afirmou o governador.

Wilson Lima também destacou as sete desospitalizações realizadas somente neste ano na unidade, possibilitando que pacientes internados há anos no local pudessem retornar para casa, com todo o suporte necessário.

“Nós conseguimos, através do Fundo de Promoção Social, montar uma estrutura para atendimento dessas crianças nas residências delas e, então, elas conseguiram retornar às suas casas, e lá o aconchego da família tem uma contribuição muito significativa para o atendimento dessas crianças”, acrescentou.

Cirurgias

A estimativa é que o ICAM realize até 60 cirurgias ortopédicas por mês. Os procedimentos serão de caráter eletivo, para crianças que já passaram por atendimento de urgência e emergência em prontos-socorros.

As cirurgias oftalmológicas que serão realizadas no ICAM também são de caráter eletivo. Antes, esse serviço era realizado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus. A meta é realizar 20 cirurgias oftalmológicas por mês.

Leitos para Covid-19

O ICAM é referência em neonatologia e no atendimento de urgência e emergência pediátrica. O instituto está equipado com 128 leitos, sendo 11 de UTI cirúrgica e 11 de UTI clínica.

No trabalho de reorganização da rede de assistência estadual, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o ICAM também passou a ser referência para o atendimento de crianças com Covid-19. Para isso, a unidade está equipada com sete leitos de UTI, sendo quatro pediátricos e três para pré-adolescentes.

