'No mês de aniversário, Manaus será presenteada com obras', diz Arthur

Manaus - Após as suspensão da festa dos 351 anos Manaus, comemorada no dia 24 deste mês, devido à pandemia do novo coronavírus, o prefeito Arthur Virgílio Neto, anunciou, na manhã desta quinta-feira (1º), que a capital amazonense deve ganhar uma programação simbólica e será presenteada com entregas de muitas obras.

"Hoje começamos a comemorar o aniversário de Manaus com inaugurações diárias, várias por dia, até 31 de outubro", disse o prefeito durante a cerimônia de entrega do Centro Esportivo e Lazer (CEL) Eldorado, no Parque 10, Zona Centro-Sul.

Arthur Neto informou, ainda, que tem mais de 100 obras para entregar até o final do ano e falou sobre a importância da prevenção. “Abrimos mão de toda e qualquer comemoração que envolva aglomeração, porque não queremos estimular, ao contrário, queremos combater o avanço da Covid-19”, completou.

O espaço recebeu melhorias para realizar atividades motoras, dentro do pacote de revitalização de espaços esportivos. Além do complexo de esporte e lazer, a praça ao lado foi reparada e construído um bicicletário na área.

No CEL Eldorado também é desenvolvido um forte trabalho voltado a Pessoas com Deficiência (PcD). O espaço recebeu melhorias para realizar atividades motoras.

Atuando no local há 8 anos, a coordenara Viviane de Jesus, explicou que mais de 120 PcDs são cadastradas nos projetos e com a revitalização do espaço terão mais qualidade nos treinos.

"Precisávamos dessa reforma. Nosso público é de pessoas que precisam praticar atividades físicas. As melhorias feitas só irão agregar muito mais do que os alunos precisam", destacou a professora.

A aposentada Lúcia de Oliveira, de 65 anos, moradora do conjunto há 22 anos, contou sobre os benefícios de um espaço de lazer novo. "Agora se tornou um local para família. Foi um trabalho muito bem executado e deixou mais atrativo. Esperamos que o povo venha zelar a área", disse.

Além de espaços esportivos e de lazer, estão inclusos no pacote de inauguração obras históricas e culturais, como o prédio do antigo hotel Cassina, que vai abrigar o Casarão de Inovação – marco da implantação do Polo Digital de Manaus.

Mais esporte e lazer

Um dos maiores investimentos na recuperação e melhorias estruturais dos espaços públicos esportivos vem se consolidando em todas as zonas da capital amazonense. A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de 44 complexos esportivos. Atualmente, 30 locais estão com obras avançadas e 14 em fase final de licitação para início dos serviços. O valor foi aprovado ainda no exercício de 2019.

Espalhadas por todas as zonas da cidade, as obras estão divididas em cinco na zona Norte; 12 na zona Sul; três na Centro-Sul; 12 na zona Leste; sete na Oeste; e outras cinco na Centro-Oeste, totalizando, assim, 44 obras de reformas e construções. Os espaços são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

